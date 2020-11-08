СМИ пишут, что Ани Лорак "продала свои слова" за 200 000 долларов

До этого певица рассказала о возможном харассменте со стороны музыкального продюсера.

Украинская певица Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте призвала оставить в покое тему, связанную с обвинениями музыкального продюсера Константина Меладзе в неподобающем поведении, которые привели, как отмечает артистка, к "необоснованной публичной травле".

Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит Ани Лорак, певица

Пост артистка написала после того, как появилась на интервью в передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Там она поведала о работе с продюсером Константином Меладзе. Ани Лорак призналась, что он относился к ней особенным образом и намекал на романтическое продолжение профессиональных отношений. Однако после этого заявления в аккаунте соцсети появился пост, который указал, что из ее интервью были сделаны неправильные выводы.

Обвинения продюсера Константина Меладзе в вероятном харассменте пришли и со стороны бывшей солистки группы "ВИА Гра" Татьяны Найник.

Однако портал "Агентство Политических Новостей" подозревает, что смена позиции Ани Лорак не была личным порывом артистки – это могло стоить 200 тыс. долларов, "за меньшую сумму такую возможность она даже не рассматривала".

Кроме того, СМИ заявило, что бизнесом Лорак в России всерьез заинтересовались Федеральная налоговая служба и прокуратура. Проходит проверка уплаты налогов и сборов, законности и целей пребывания украинской поп-дивы на территории РФ, а также источник происхождения денег, на которые она организовывает свою концертную деятельность. Медиа указывает, что поводом послужили вскрывшиеся факты вероятного игнорирования компанией Лорак налоговых требований на территории России.

Фото: @anilorak / instagram