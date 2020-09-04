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Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник обвинила Константина Меладзе в харассменте
Сегодня, 15:42
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nastya960

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник обвинила Константина Меладзе в харассменте

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По словам Найник, она попала в группу в 23 года. Все началось со встречи в аэропорту.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник обвинила музыкального продюсера Константина Меладзе в харассменте. Артистка рассказала об этом в эфире программы на телеканале НТВ.

По словам Найник, она попала в группу в 23 года. Все началось со встречи в аэропорту. Константин Меладзе отвез певицу в гостиницу и захотел посмотреть на нее в белье, аргументируя это тем, что необходимо посмотреть, как будут на ней смотреться сценические костюмы.

Как-то раз, по словам Найник, Меладзе был недоволен ей после очередного концерта, решил высказать определенные претензии. В ходе беседы продюсер посадил артистку на колени и "схватил за нижнюю часть бедра".

Руки его ходили по мне.

Татьяна Найник, артистка

Не так давно о домогательствах Меладзе рассказала певица Ани Лорак.

Также актер Денис Матросов рассказал о домогательствах со стороны мужчины, его имя он не назвал.

Фото: Instagram / @tanya_naynik

Теги: виа гра, татьяна найник
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 16:26

А что их туда за талант брали???

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