Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник обвинила Константина Меладзе в харассменте

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник обвинила музыкального продюсера Константина Меладзе в харассменте. Артистка рассказала об этом в эфире программы на телеканале НТВ.
По словам Найник, она попала в группу в 23 года. Все началось со встречи в аэропорту. Константин Меладзе отвез певицу в гостиницу и захотел посмотреть на нее в белье, аргументируя это тем, что необходимо посмотреть, как будут на ней смотреться сценические костюмы.
Как-то раз, по словам Найник, Меладзе был недоволен ей после очередного концерта, решил высказать определенные претензии. В ходе беседы продюсер посадил артистку на колени и "схватил за нижнюю часть бедра".
Руки его ходили по мне.
Татьяна Найник, артистка
Не так давно о домогательствах Меладзе рассказала певица Ани Лорак.
Также актер Денис Матросов рассказал о домогательствах со стороны мужчины, его имя он не назвал.
Фото: Instagram / @tanya_naynik
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
А что их туда за талант брали???