  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актер Денис Матросов рассказал о домогательствах со стороны мужчины
Сегодня, 11:32
76
nastya960

Актер Денис Матросов рассказал о домогательствах со стороны мужчины

0 0

По мнению актера, на домогательства необходимо отвечать насилием.

Актер популярных в свое время сериалов "Две судьбы" и "Кармелита" Денис Матросов подвергся сексуальным домогательствам со стороны мужчины. Об этом он сам рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Актер отметил, что не только женщины сталкиваются с домогательствами. И, по его мнению, на домогательства необходимо отвечать насилием.

Артист рассказал, что, когда к нему полезли, он постоял за себя, и тот человек после этого "неделю не мог никуда выйти".

В апреле юмориста "Кривого зеркала" обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка.

Фото: Instagram / @denismatrosov

Теги: денис матросов, домогательства
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии