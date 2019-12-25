Актер Денис Матросов рассказал о домогательствах со стороны мужчины

По мнению актера, на домогательства необходимо отвечать насилием.

Актер популярных в свое время сериалов "Две судьбы" и "Кармелита" Денис Матросов подвергся сексуальным домогательствам со стороны мужчины. Об этом он сам рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Актер отметил, что не только женщины сталкиваются с домогательствами. И, по его мнению, на домогательства необходимо отвечать насилием.

Артист рассказал, что, когда к нему полезли, он постоял за себя, и тот человек после этого "неделю не мог никуда выйти".

В апреле юмориста "Кривого зеркала" обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка.

Фото: Instagram / @denismatrosov