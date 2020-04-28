Юмориста "Кривого зеркала" обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка

Также она утверждает, что у нее есть видео, которое доказывает, чтобы всё было не по обоюдному согласию.

Звезду шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на жертву по имени Елизавета.

Девушка рассказала СМИ, что всё произошло в одном из отелей столицы. Сама она познакомилась с юмористом в интернете и согласилась с ним встретиться в отеле. На первой же встрече, как рассказала сама девушка, Морозов ее изнасиловал. Также она утверждает, что у нее есть видео, которое доказывает, чтобы всё было не по обоюдному согласию.

Также Елизавета настаивает на том, что была девственницей. Юморист причастность к этому скандалу отрицает.

Ранее Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах к девушкам.

Фото: Instagram / @morozov_artist