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Юмориста "Кривого зеркала" обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка
Сегодня, 10:42
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nastya960

Юмориста "Кривого зеркала" обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка

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Также она утверждает, что у нее есть видео, которое доказывает, чтобы всё было не по обоюдному согласию.

Звезду шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на жертву по имени Елизавета.

Девушка рассказала СМИ, что всё произошло в одном из отелей столицы. Сама она познакомилась с юмористом в интернете и согласилась с ним встретиться в отеле. На первой же встрече, как рассказала сама девушка, Морозов ее изнасиловал. Также она утверждает, что у нее есть видео, которое доказывает, чтобы всё было не по обоюдному согласию.

Также Елизавета настаивает на том, что была девственницей. Юморист причастность к этому скандалу отрицает.

Ранее Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах к девушкам.

Фото: Instagram / @morozov_artist

 

Теги: александр морозов, кривое зеркало
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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