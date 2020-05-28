Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах к девушкам

Обвинившая его в этом звезда сериала "Доктор Хаус" работала вместе с Франко в кинопроекте "Горе-творец" в 2017 году.

Голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом заявила актриса Шарлин Йи в своем Instagram.

Звезда сериала "Доктор Хаус" работала вместе с Франко в кинопроекте "Горе-творец" в 2017 году. Артист выступал в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Йи рассказала, из-за поведения коллеги она хотела покинуть проект.

Когда я попыталась разорвать контракт, потому что Джеймс Франко — сексуальный маньяк, меня хотели подкупить большой ролью. Шарлин Йи, актриса

Окружение Франко утверждало, что он изменился, однако актриса услышала о новых издевательствах актера над женщинами. Также Шарлин Йи обвинила продюсера проекта Сета Рогана в попытках обесценить заявления жертв.

Впервые актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах еще в 2018 году пять учениц его актерской школы. Жертвы заявляли, что он предлагал им участие в фильмах в обмен на интимные услуги.

Фото: Instagram / @officialjamesfrancoo