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Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров набравшего 470 млн клипа
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva

Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров набравшего 470 млн клипа

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Он назвал творчество группы мяуканьем и кряканьем, "рэпы-шмэпы".

Российский певец и композитор Юрий Лоза высказался о творчестве группы Little Big и ее больших просмотрах на YouTube. По его мнению, десятки миллионов просмотров достигаются благодаря накрутке.

"Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии", - отметил Лоза в беседе с "АиФ".

Композитор признался, что ему также предлагали за деньги большие просмотры, однако он отказался, заявив, что "мертвые души" ему не нужны.

Лоза отметил, что в народ за последние 20 лет не ушло ни одной песни, а творчество группы Little Big он и вовсе назвал мяуканьем и кряканьем, "рэпы-шмэпы".

Ранее Лоза прокомментировал просьбу Пугачевой не пускать Бузову на новогоднее шоу.

Фото: Instagram / littlebigband

Теги: little big, критика, юрий лоза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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