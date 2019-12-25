Депутат не поддерживает предложение бизнесмена из Томска.

Виталий Милонов оценил возможность замены Хэллоуина в России на День похоронщика. Об этом парламентарий рассказал журналистам из информационного агентства "Москва". По словам спикера ГД, отмечать данный профессиональный праздник будет неэтично, поэтому вводить его в РФ не следует.

Похороны ассоциируются с печалью, с состраданием. А похоронщики ассоциируются с преступной группой людей, которые на этом зарабатывают Виталий Милонов, депутат Госдумы России

Напомним, что ранее с предложением создать в России праздник честь представителей похоронного бизнеса выступил директор ритуальной фирмы из Томска Александр Шарабаев. Соответствующее обращение направлено губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Предприниматель рассказал, что в отрасли работают около 40-50 тысяч человек. В список входят как водители катафалков, так и сотрудники крематориев и кладбищ.

Милонов предложил запретить СМИ писать об убийствах после волны расчленений в Петербурге.

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