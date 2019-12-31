Милонов предложил запретить СМИ писать об убийствах после волны расчленений в Петербурге

Утром стало известно о найденном расчлененном теле рэпера Картрайта.

В Петербурге в квартире на Невском проспекте нашли еще одно расчлененное тело, на этот раз рэпера Картрайта. По предварительной информации музыкант скончался еще 25 июля от передозировки наркотиком, а его жена расчленила тела, чтобы скрыть его "бесславную смерть". Депутат Госдумы Виталий Милонов после волны расчленений в Петербурге заявил, что информация о жестоких убийствах не должна распространяться СМИ и быть под грифом секретно. Об этом он заявил "Невским Новостям".

Милонов пояснил, что у людей с неустойчивой психикой потом складывается мнение, что такие ситуации – это норма нашей жизни.

У нас же СМИ распространяют не просто подробности, а детали – какую ногу он отрезал первой. Безусловно это не нужно обществу. Виталий Милонов

Энди Картрайт: кто это, биография.

Фото: Instagram/ kkkartrait