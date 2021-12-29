Миллиардер Сорос призвал США сменить режим в Китае

Эксперт рассказал, что американцам стоит изменить в политической системе КНР.

Американский миллиардер Джордж Сорос призвал сменить режим в Китае. Такое заявление бизнесмен и основатель "Фонда открытого общества" опубликовал на личных страницах в социальных сетях. Речь специалиста была сделана во время проведения лекции студентам Стэнфордского университета. По мнению спикера, СШа должны заняться сменой политического режима в КНР и сменить на посту председателя Си Цзиньпина. По словам Сороса, генеральный секретарь Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства.

Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении. Джордж Сорос, миллиардер

Эксперт напомнил студентам о том, что на данный момент Китай становится самым могущественным авторитарным государством на планете. В отличие от своего предшественника Дэна Сяопина (бывший правитель КНР, который провел в стране рыночные реформы), Си Цзиньпин, по мнению Сороса, по-настоящему верит в коммунизм. Сорос уточнил, что действующий глава Китая считает своими кумирами диктаторов Мао Цзэдуна и Владимира Ленина.

Миллиардер предупредил общество о том, что Си Цзиньпин планирует использовать Олимпийские игры в 2022 году так же, как это в 1936 году в Третьем рейхе делал Адольф Гитлер. Речь идет о победе пропаганды собственной политической системы, связанной со строгим контролем.

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