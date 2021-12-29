Усманов заявил, что медь может стать "новым золотом"

Миллиардер считает, что спрос на нее в ближайшие годы вырастет.

Российский миллиардер, основной акционер группы USM Алишер Усманов заявил в своей статье для Всемирного экономического форума в Давосе, что в ближайшие годы спрос на медь будет расти и превышать предложение из-за развития низкоуглеродной экономики. Он считает, что медь для мира станет "новой нефтью" или даже "новым золотом".

По мнению Усманова, данное название оправдывается списком отраслей, которые напрямую зависят от меди. Это электромобили, аккумуляторные батареи, телекоммуникации и другие отрасли.

Отметим, что в группу USM входит компания "Удоканская медь". По этой причине группа изучает проблемы, связанные с добычей и использованием этого металла.

Усманов в своей статье ссылается на данные Международного энергетического агентства (МЭА). Ожидается, что к 2040 году медь, никель и графит начнут доминировать в спросе на полезные ископаемые. Таким образом спрос на медь может к тому моменту вырасти в 2,7 раза, если сравнивать с 2020 годом.

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Фото: kremlin.ru