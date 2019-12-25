Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева

La Repubblica раскрыла подробности о конфискации вилл.

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и его соотечественника, журналиста Владимира Соловьева. Напомним, что регулятор является силовым подразделением местного министерства по экономике. Сотрудники ведомства уточнили, что ранее граждане РФ попали в западные санкционные списки из-за ситуации на Украине. Такими сведениями с читателями поделились итальянские журналисты из издания La Repubblica.

В СМИ уточнили, что речь идет о двух виллах телеведущего Владимира Соловьева, расположенных на озере Комо, а также о вилле предпринимателя Алишера Усманова на Сардинии. Ранее республика конфисковала собственность Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. У представителей бизнеса изъяли яхты, а у бывшего депутата Государственной Думы РФ Олега Савченко - виллу в Тоскане.

Напомним, что в пятницу 4 марта глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил в в эфире государственного телевидения RAI о том, что власти страны приступили к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

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Фото: YouTube / Соловьев LIVE