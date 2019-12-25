Шнуров осудил иммиграцию творческой интеллигенции из-за санкций Запада

"Ленинград" выпустил новый клип из-за ситуации на Украине.

Лидер музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров осудил иммиграцию творческой интеллигенции из России из-за санкций Запада. Артист выпустил новый клип на YouTube-канале. Песня "Прощай, элита!" опубликована 4 марта. В композиции говорится с иронией о современных реалиях, связанных с ситуацией на Украине.

Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет. О курортах, виллах и счетах. артист Сергей Шнуров

"Ленинград" напомнил, что из-за проведения специальной военной операции по защите Донбасса многие из круга российской "элиты" приняли решение уехать за границу и в настоящее время и теперь переживают за свои финансовые активы, оставшиеся в стране. В кадре музыкального видео Шнуров вместе с солисткой в кокошнике сидит на фоне моря. Рядом с ними расположились официанты. Сам певец заметил, что сбежавших из страны "не война страшит их, а счета".

Сергей Шнуров выпустил новую песню о Беглове "Мерси, Баку!".

Фото и видео: YouTube / Ленинград

