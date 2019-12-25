Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $24 млрд

Агентство с марта 2012 года публикует BBI, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей Земли.

Состояние богатейших бизнесменов в России увеличилось с начала года на 24,62 миллиарда долларов. Соответствующие данные приводятся журналистами из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на документ под названием "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается экспертами на основе стоимости акций компаний. Специалисты определили, что сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала текущего года заработал 4,08 миллиарда долларов. В настоящее время его финансовое состояние составляет 15,1 миллиард долларов. Также уточняется, что положение акционера крупнейшего в стране производителя железной руды "Металлоинвеста" Алишера Усманова увеличилось на 3,57 миллиарда долларов, до показателя в 16,8 миллиардов долларов. Основатель предприятия "Северсталь" Алексей Мордашов получил 3,53 миллиарда долларов, а его состояние достигло отметки в 26,6 миллиарда долларов.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината) Владимир Лисин. Состояние бизнесмена уменьшилось на 2,81 миллиарда долларов и составило 23 миллиарда долларов.

Ранее Bloomberg писало о том, что состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд.

Фото: pxhere.com