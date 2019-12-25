Миллиардер Боллоева купила у ВТБ особняк на Большой Морской улице

Дом ушел с молотка за 402 миллиона рублей.

В среду, 14 апреля, с молотка ушел бывший головной офис банка ВТБ на Большой Морской улице за 402 миллиона рублей. Известно, что особняк купила компания "БТК Девелопмент" Таймураза Боллоева.

Изначально четырехэтажный дом в историческом центре города оценили на 252 миллиона рублей, в конечном счете он был продан в 1,5 раза дороже. Отметим, что общая площадь помещений составляет более двух тысяч "квадратов". Помимо этого компания получила хозяйственные постройки и парковку на 15 мест.

Напомним, особняк построили в 1830 году.

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Фото: citywalls.ru