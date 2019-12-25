Бывший офис ВТБ уйдет с молотка за 252 млн рублей 13 апреля

Оформление сделки намечено на второй квартал этого года.

Через неделю, 13 апреля, в Петербурге пройдет открытый аукцион на Единой электронной торговой площадке. С молотка уйдет здание бывшего головного офиса на Большой Морской улице. Об этом сообщили на сайте аукциона.

Первоначальная сумма – 252 миллиона рублей. Заявки подаются до 11 часов утра 12 апреля. Потом запланирован аукцион на повышение. Оформление сделки проведут во втором квартале года.

Отмечается, что головной офис банка размещался в доме до осени 2020 года, а затем переехал на Дегтярный переулок в дом №11 лит. А.

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Фото: citywalls.ru