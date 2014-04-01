ГАТИ напомнила о необходимости отмыть фасады нежилых домов ко Дню города

За грязные фасады собственникам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Государственная административно-техническая инспекция напомнила владельцам нежилых зданий о необходимости отмыть фасады ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ежегодная помывка фасадов зданий, находящихся в собственности Петербурга, перед празднованием Дня города поручена губернатором. Информация о выполненных работах должна будет размещаться на интернет-портале "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга", сопровождаемая фотографиями "до" и "после". Подобный учет позволит инспекторам не проводить мониторинг уже отмытых объектов, а осматривать другие здания. Кроме того, в целях профилактики правонарушений собственники нежилых зданий могут пройти самотестирование на сайте инспекции. Анкета поможет владельцам объектов оценить степень своей готовности к ежегодной помывке и получить советы по избежанию ошибок в содержании фасадов.

ГАТИ напомнила, что за грязные фасады собственники могут получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

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