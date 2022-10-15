Миллер вспомнил текст песни Хиля "Зима", говоря о потолке цен на газ в Евросоюзе

Глава "Газпрома" рассказал о последствиях для Европы, которые придут из-за нехватки энергоносителей.

Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер вспомнил текст песни советского исполнителя Хиля "Зима", говоря о потолке цен на газ в Евросоюзе. В рамках выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели специалист заметил, что предложение Брюсселя приведет к ситуации, которая упоминается в тексте композиции про "потолок ледяной". Эксперт добавил, что на текущий момент не может быть никакого принуждения для производителей энергетических ресурсов по той или иной ценовой политике.

Введение потолка цен на газ - знаете, когда слышишь такие предложения, вспоминаются слова хорошо известной нашей песни: "Потолок ледяной, дверь скрипучая..." и далее по тексту. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Эксперт добавил, что задействованные Европой механизмы по решению собственного энергетического кризиса говорят о том, что в мире больше уже никакого европейского рынка газа. При этом высокая стоимость ресурсов приведет к деиндустриализации региона при механизме национализации газового рынка.

Алексей Миллер поздравил "Зенит" с победой.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя