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Алексей Миллер поздравил "Зенит" с победой
Сегодня, 16:23
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Алексей Миллер поздравил "Зенит" с победой

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Команда выиграла московский "Спартак".

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поздравил сине-бело-голубых с победой в матче за Суперкубок России. Команда выиграла московский "Спартак", забив четыре мяча в ворота противника. Игра завершилась счетом 4:0 в пользу петербургского клуба. 

Очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев "Зенита". Это 21-й трофей "Зенита" в 21-м веке. Молодцы! Так держать! "Зенит" – чемпион!" 

Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром"

Ранее на Piter.tv: Клаудиньо планирует остаться в "Зените".

Фото: ПМЭФ

Теги: зенит, матч за суперкубок россии, миллер, пао газром, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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