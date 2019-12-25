Алексей Миллер поздравил "Зенит" с победой

Команда выиграла московский "Спартак".

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поздравил сине-бело-голубых с победой в матче за Суперкубок России. Команда выиграла московский "Спартак", забив четыре мяча в ворота противника. Игра завершилась счетом 4:0 в пользу петербургского клуба.

Очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев "Зенита". Это 21-й трофей "Зенита" в 21-м веке. Молодцы! Так держать! "Зенит" – чемпион!" Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром"

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Фото: ПМЭФ