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Миллер сообщил о скором начале поставок газа по "Турецкому потоку"

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Газопровод начнет работу в начале января.

Алексей Миллер сообщил о скором начале поставок газа по "Турецкому потоку". Глава "Газпрома" заявил, что дата начала функционирования трубопровода уже запланирована. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Работу нового объекта торжественно откроют главы двух стран. К участию в мероприятии приглашены Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Президенты России и Турции встретятся на церемонии 8 января в Стамбуле.

Миллер также подтвердил, что в скором времени завершится строительство "Северного потока-2.

Ранее Piter.tv писал о том, что на сербском участке "Турецкого потока" завершили укладку труб.

Видео: YouTube/UGETAM A.Ş

Теги: алексей миллер, газ, газпром, турецкий поток
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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