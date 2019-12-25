Миллер: первый газ по "Северному потоку - 2" пойдет в ЕС в этом году

В этот период может быть поставлено 5,6 млрд кубометров голубого топлива.

Глава российской транснациональной энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что газ по трубопроводу "Северный поток - 2" будет пущен уже в 2021 году. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работника нефтегазовой промышленности.

До конца текущего года по СП-2 в Европейский союз может быть поставлено 5,6 млрд кубометров голубого топлива.

Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток - 2" на европейский рынок. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Ранее официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре выразил возмущение по поводу решения Высшего земельного суда Дюссельдорфа не освобождать "Северный поток - 2" от Газовой директивы Европейского союза.

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov



