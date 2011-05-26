В Германии возмутились требованием к "Северному потоку-2"

В данном требовании увидели нарушение прав инвесторов.

Официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре выразил возмущение по поводу решения Высшего земельного суда Дюссельдорфа не освобождать "Северный поток - 2" от Газовой директивы Европейского союза. Об этом пишет издание "Известия".

По словам Котре, помещать уже вложенные средства в другие правовые рамки означает нарушать прав инвесторов. Он считает, что сложившуюся ситуацию можно рассматривать только как проявление политического влияния.

Федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта. Штеффен Котре, официальный представитель "АдГ"

Он считает, что такие "абсурдные требования" к СП-2 способны увеличить затраты, вследствие чего Германия может столкнуться с ростом цен на энергоносители.

Напомним, компания Nord Stream AG проиграла суд по делу об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Данный акт предполагает, что СП-2 не может быть использован в полную силу, если оператор и поставщик "голубого топлива" является одним и тем же лицом. В таком случае суд требует, чтобы 50 процентов транспортных мощностей выделялись для поставок сторонними игроками.

По заявлению Nord Stream AG, "Северный поток - 2" должен быть исключен из-под действия газовой директивы ЕС. В суде подчеркнули, это можно было осуществить, если бы подключение газа было завершено до 23 мая 2019 года. Решение может быть обжаловано.

Ранее мы сообщали, что Украина и США увидели в "Северном потоке - 2" угрозу энергетической безопасности.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock