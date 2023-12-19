Миллер: США добиваются достижения нового перемирия в Газе по различным каналам

США добиваются достижения нового перемирия в секторе Газа по различным каналам. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, новая гуманитарная пауза позволит освободить заложников. Миллер подчеркнул, что первая пауза была главным приоритетом Вашингтона. Также глава пресс-службы Госдепа напомнил, что предыдущее перемирие позволило освободить более 100 заложников и нарастить объемы доставки помощи в сектор Газа.
У нас была пауза, которая отлично работала, но ХАМАС отреклось от взятых на себя ранее обязательств, начало террористические атаки и отказалось освободить оставшихся заложников, что и привело к срыву паузы.
Мэттью Миллер, глава пресс-службы Госдепартамента
Ранее в Пентагоне объявили о начале операции по защите Красного моря.
Видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все