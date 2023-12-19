В Пентагоне объявили о начале операции по защите Красного моря

Ллойд Остин рассказал о причинах проведения инициативы "Стражи процветания".

Шеф американского оборонного министерства Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов из Йемене на торговые суда в акватории региона Ближнего Востока. Соответствующее заявление чиновник сделал в официальном заявлении Пентагона. Эксперт пояснил журналистам, что действия боевиков требуют коллективного ответа. В связи с опасной обстановкой Вашингтон принял решение организовать миссию под названием "Страж процветания". Эта многонациональная инициатива проводится под эгидой объединенных морских сил. Она направлена на защиту свободы судоходства и укрепление безопасности.

Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне заявили, что США укрепляют свою безопасность, противодействуя России.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News