В Пентагоне заявили, что США укрепляют свою безопасность, противодействуя России

Ллойд Остин рассказал, что Америка не может сдаться раньше, чем Россия.

Американские власти укрепляют собственную безопасность, противодействуя России. С таким заявлением выступил в Университете национальной обороны США местный шеф Пентагона Ллойд Остин, представляя аудитории украинского президента Владимира Зеленского, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом. Остин пояснил, что Украина имеет важнейшую роль в плане безопасности Америки, траектории глобальной безопасности XXI века. По мнению чиновника, на геополитической арене Москва становится все более агрессивной.

Безопасность Америки укрепится, если мы будем противостоять России... Мы решительно настроены на то, чтобы сдержать Россию от любой агрессии, в том числе против наших союзников по НАТО. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне заметили, что Россия якобы исходит из того, что способна "продержаться дольше Украины" и "продержаться дольше Америки". Ллойд Остин полагает, что в этом утверждении кроется ошибка, так как все обязательства США перед союзниками "должны быть выполнены". Он добавил, что поддержка ВСУ со стороны Белого дома остается непоколебимой.

Пентагон сообщил об отсутствии военных контактов между КНР и США на высоком уровне.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України