Пентагон сообщил об отсутствии военных контактов между КНР и США на высоком уровне

Сабрина Сингх оценила стремление США контактировать с властями из Пекина.

Контактов американских властей и Китая по военной линии на высоком уровне, о возобновлении которых договорились лидеры двух стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, все еще не было. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства США Сабрина Сингх.

Мне пока не о чем объявить. Конечно же, мы приветствуем диалог. И, как вы слышали, президент объявил в Сан-Франциско, что контакты по военной линии возобновятся. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Чиновница добавила, что шеф Пентагона Ллойд Остин все еще не может провести переговоры с китайским министром обороны из-за того, что Пекин еще не назначил никого на эту должность. Однако при этом администрация США выступает за осуществление контактов на самом высоком уровне как в среде министров, так и на более низких уровнях.

Напомним, что в октябре 2023 года Ли Шанфу был снят с поста главы оборонного ведомства КНР.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News