Пентагон: у администрации США заканчиваются средства на помощь Украине

Сабрина Сингх рассказала о надеждах на Конгресс.

Администрация американского лидера Джо Байдена практически исчерпала имеющиеся в ее распоряжении денежные средства на оказание помощи киевским властям и Вооруженным силам Украины, однако пока что страна все еще продолжает осуществлять военные поставки на Украину. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства США Сабрина Сингх.

Мы продолжаем поставлять Украине то, что мы можем, исходя из того, что осталось от средств в рамках особых президентских полномочий. Они у нас заканчиваются. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Чиновница выразила надежду на то, что Конгресс страны в ближайшие недели одобрит запрос Белого дома на выделение дополнительных средств для ВСУ, так как от США требуется поставлять Украине все то, что армии требуется на поле боя.

В Пентагоне отказались оценивать действия Израиля против ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / NowThis News