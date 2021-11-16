Режиссер высказал свою позицию по возможному расширению территории РФ.

Российский режиссер Никита Михалков очертил географические границы идеальной России. Деятельно культуры выступил в эфире программы "Право знать!". Запись сюжета опубликована на YouTube-канале ТВЦ. Гость шоу ответил на вопрос журналиста Максима Юдина о том, в каких государственных границах должна существовать идеальная страна. Спикер полагает, что в состав территории точно не может войти Прибалтика, так как сейчас этот регион живет собственной жизнью. Он добавил, что Москве ничего от этих стран не нужно, в то время как им от РФ - много чего.

Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему. Никита Михалков, режиссер

Эксперт заметил, что в состав идеальной РФ может попасть вся Белоруссия и Украина. П мнению режиссера, речь идет о не об имперских замашках со стороны Москвы, а о его личном органическом ощущении.

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Фото и видео: YouTube / TV Center

