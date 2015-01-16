Михаил Коляда занял второе место по итогам последнего этапа серии Гран-при.

Российский фигурист Михаил Коляда вышел в финал Гран-при по сумме мест за два этапа (в РФ и Италии). Ранее на этапе серии, проходившей в Италии, спортсмен занял второе место. На текущем турнире в Сочи он не сможет опуститься ниже третьей строчки. Финал международного чемпионата будет проведен в японском городе Осака с 9 по 12 декабря.

Слава богу, удалось поправиться, все нормально, поэтому за здоровье я не переживал сегодня. Я знаю, в чем проблема ошибок, но не скажу. Михаил Коляда, фигурист

В сумме за короткую и произвольную программы 26-летний фигурист набрал 264,64 балла. (84,48 балла он получил от судей за короткую программу и еще 180,16 - за произвольную). Лидером рейтинга стал грузинский представитель Морис Квителашвили. Он заработал 266,63 балла (95,37 и 170,96). На третьей строчке расположился японец Кацуки Томоно с 264,19 баллами (95,81+168,38).

Россияне Евгений Семененко и Марк Кондратюк сзаняли 6 и 8 места соответственно. Они получили 246,66; 81,00+165,66 и 231,88; 74,16+157,72 баллов за выступления.

Появилось видео рекордного проката Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.

Фото и видео: YouTube / Первый канал

