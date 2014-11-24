Появилось видео рекордного проката Валиевой на этапе Гран-при в Сочи

Россиянка набрала 87,42 балла за короткую программу.

Появилось видео рекордного проката россиянки Камилы Валиевой на этапе Гран-при, проходившем в Сочи. Первый канал показал выступление в короткой программе фигуристки. В пятницу 26 ноября девушка стала лучшей в списке одиночниц по результатам первого дня турнира. Ей удалось набрать 87,42 балла. Такой показателя является мировым рекордом по оценке за короткую программу.

Напомним, что Камила Валиева смогла чисто выполнить на льду аксель в три с половиной оборота, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи.

Фото и видео: YouTube / Первый канал

