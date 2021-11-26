Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

Произвольную программу фигурист покажет 27 ноября.

Российский фигурист Михаил Коляда занимает четвертое место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи. Спортсмен смог заработать за свое выступление 84,48 балла. Лучшим по результатам проката стал японец Кадзуки Томоно. Иностранец набрал 95,81 балла. На второй позиции сейчас расположился грузин Морис Квителашвили. Он получил 95,37. Последнее место на пьедестале почета занимает канадский представитель Роман Садовский (84,59 балла).

Напомним, что Евгений Семененко (81,00 балла) и Марк Кондратюк (74,16 балла), также представляющие Россию, занимают соответственно 7-е и 11-е места. Они покажут произвольную программу в субботу, 27 ноября.

Алиев занял пятое место на этапе Гран-при во Франции.

Фото и видео: YouTube / Первый канал