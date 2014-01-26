Лидером этапа признан японец Юма Кагияма.

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при во Франции. Соревнования проводились в городе Гренобле. По результатам короткой и произвольной программы молодой человек заработал у судей 253,56 балла (85,05+168,51).

Лидером турнира стал японский представитель Юма Кагияма. Он получил 286,41 балла. На втором месте с серебряной медалью оказался его соотечественник Сун Сато, завоевавший 264,99 балла. Третьим на пьедестале почета оказался американец Джейсон Браун (264,20 балла).

Напомним, что Кагияма ранее выиграл этап Гран-при в Италии. Спортсмен на данном этапе обеспечил себе место в финале серии. Там же оказались американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и японец Сёма Уно. Россиянину Алиеву 22 года. Он является чемпионом Европы прошлого года, а также серебряным призером европейского первенства 2018 года. На свой счет фигурист записал золото чемпионата России.

Щербакова стала победительницей этапа Гран-при во Франции, Косторная - вторая.

Фото и видео: YouTube / Первый канал

