Российский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при во Франции. Соревнования проводились в городе Гренобле. По результатам короткой и произвольной программы молодой человек заработал у судей 253,56 балла (85,05+168,51).
Лидером турнира стал японский представитель Юма Кагияма. Он получил 286,41 балла. На втором месте с серебряной медалью оказался его соотечественник Сун Сато, завоевавший 264,99 балла. Третьим на пьедестале почета оказался американец Джейсон Браун (264,20 балла).
Напомним, что Кагияма ранее выиграл этап Гран-при в Италии. Спортсмен на данном этапе обеспечил себе место в финале серии. Там же оказались американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и японец Сёма Уно. Россиянину Алиеву 22 года. Он является чемпионом Европы прошлого года, а также серебряным призером европейского первенства 2018 года. На свой счет фигурист записал золото чемпионата России.
Щербакова стала победительницей этапа Гран-при во Франции, Косторная - вторая.
Фото и видео: YouTube / Первый канал
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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