Щербакова стала победительницей этапа Гран-при во Франции, Косторная - вторая

Россиянка Ксения Синицына стала четвертой.

Появилось видео победного проката российской спортсменки Анны Щербаковой на Гран-при Франции. Действующая чемпионка мира на пятом этапе международного соревнования вырвала победу у соперниц. Мероприятие проводилось на ледовой арене в Гренболе.

Напомним, что 17-летняя фигуристка завоевала золото несмотря на падение при заходе на четверной лутц. Девушка сорвала один из заявленных элементов катания. Однако фигуристка чисто выполнила такие элементы программы как четверной флип, каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель, каскады тройной лутц — тройной риттбергер и тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. После этого она реализовала сольный тройной лутц.

По сумме короткой и произвольной программ Анна Щербакова набрала 229,69 балла. Серебро досталось ее соотечественнице - Алене Косторная (221,85 балла). На третьем месте расположилась японка Вакаба Хигучи (204,91 балла). Четвертая строчка рейтинга отдана еще одной россиянке - Ксении Синицыной.

Напомним, что следующий этап серии Гран-при запланирован в Сочи с 26 по 28 ноября.

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Фото: Pixabay.com, YouTube / Первый канал

