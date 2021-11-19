Это не позволило спортсменке победить в Кубке России.

Российская спортсменка Аделия Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер. Девушка выступила на Кубке России. Мероприятие проводится на ледовой арене в Перми. Турнир транслируется Первым каналом. Известно, что участникам соревнования заявила в своей программе каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа, а после реализовала его в произвольной программе.

За прокат 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла. По сумме она набрала 213,26 балла. Этот показатель позволил спортсменке занять вторую позицию в рейтинге турнира. Победу в соревновании одержала Софья Муравьева, заработавшая 216,64 балла. На третьем месте со 188, 39 баллами оказалась Софья Самодурова.

Напомним, что Аделия Петросян учится под руководством тренера Этери Тутберидзе. В сезоне 2020 года фигуристка стала победительницей Кубка России среди юниоров.

Российский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США.

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