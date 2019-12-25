Российский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США

Спортсмен сообщил, что в России в нем не видели перспективы.

Российский 29-летний фигурист Артур Дмитриев из Петербурга в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, что решил продолжить свою карьеру в США.

По его словам, на родине в нем не видят перспективного спортсмена, поэтому он принял предложение от американской федерации. На данный момент фигурист уже выступил на турнире и отбирается на национальный чемпионат. Спортсмен уточнил, что намерен вернуться в строй и настроен абсолютно серьезно.

Юридических проблем у меня не возникнет. Когда отец в 1998-м завершил карьеру, мои родители переехали в США. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сашей Коэн, Сарой Хьюз. Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Оно уже есть. заявил Дмитриев

Напомним, фигурист стал единственным в истории, кто сделал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. В 2018 году на чемпионате России он занял пятое место.

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Фото: @arturdmitriev_/Инстаграм