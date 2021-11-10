"Венок почета" вручен спортсменке в рамках премии Sport Movies & TV..

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева получила спортивный "Оскар" в рамках 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения - Sport Movies & TV. Об этом собщили журналисты телеканала "360". Торжественная церемония проводилась в Милане. Девушке присудили одну из самых престижных наград - "Венок почета". Экспертная комиссия отметила роль гимнастки в популяризации спорта, а также продвижение культурных и этических ценностей.

Напомним, что мероприятие Sport Movies & TV 2021 подготовлено Международной федерацией спортивного кино и телевидения, в которую входят 125 стран. Президентом организации является Франко Аскани - член Международного Олимпийского комитета.

Напомним, что ранее награды получали Елена Исинбаева, Пеле, Майк Тайсон.

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Фото и видео: FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs