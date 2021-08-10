Сестры Аверины рассказали об Олимпийских играх в Токио для спецпроекта Сбера

Звезды российской художественной гимнастики рассказали о самых непростых моментах Олимпиады, своем отношении к славе, а также о мерах популяризации любимого вида спорта.

Сестры Аверины приняли участие в проекте Сбера "Российские истории". Отметим, что это одно из первых интервью звезд российской художественной гимнастики после выступления в Японии. В рамках акции "Первые встречают первых" они рассказали о самых сложных моментах Олимпийских игр в Токио. По словам Арины и Дины, ограничения, связанные с COVID-19, серьезно повлияли на формат соревнований и эмоциональное состояние всех атлетов.

Арина: Для меня самым трудным было - попасть на олимпийскую базу. Все мы знаем, что по прилету в Токио ты сначала в аэропорту сидишь, сдаешь тест. И там решается: если тест отрицательный, то тебя пропускают на базу, если положительный, то тебя закрывают на карантине. У нас такое было, к сожалению, с двумя спортсменами. И для меня самым сложным было просто сдать этот тест. Дина: Так получилось, что Ариша сдала на два дня раньше, а я сдавала с оставшейся командой. И я больше переживала за Арину, какой у нее будет тест. И когда мы прилетели с командой, сидели там два часа, я так переживала, что думала, уже волосы поседеют. Все было на нервах. В этот момент Ирина Александровна была со мной на связи, Дина была со мной на связи, и все были со мной на связи, каждые 5 секунд спрашивали про результаты, это было очень волнительно.

Уже сейчас их узнают на улицах и благодарят за выступление на Олимпиаде новые поклонники. Сестры-гимнастки не стесняются новой славы. Спортсменки верят: их достижения привлекут внимание россиян к художественной гимнастике

Арина: Я думаю, что сейчас больше детей пойдут заниматься художественной гимнастикой. Но и до этого в целом очень выросла популярность нашего спорта, стало больше родителей, которые хотят отдать своих детей сюда. Это прекрасный вид спорта, грациозный, он дает не только хорошую осанку, но и характер. Силу воли, возможность к преодолению себя. Выбирайте художественную гимнастику.

В общении с корреспондентом гимнастки поддержали идею популяризации достижений российских атлетов в виде размещения информационных материалов в отделениях Сбера. Сами они признаются: олимпийцам важно, чтобы зрители знали имена спортсменов, а также названия их видов спорта.

Дина: Страна должна знать своих героев, потому что мы едем на соревнования защищать честь страны, бороться до конца. Когда люди не знают, как тебя зовут, какой у тебя вид спорта, это немного обидно.

Спортсменки не думают останавливаются и уже мечтают об Олимпийских играх в Париже.

Арина: В связи с ситуацией вокруг нашего выступления все ждут, конечно, реванша. И пишут: останьтесь, пожалуйста, приезжайте на Олимпиаду в Париж. И после того, как нас вчера встретили, мы увидели свой флаг, гимн, преданных болельщиков...сразу захотелось идти в зал и работать дальше. Сейчас мы восстановимся, отдохнем, подлечимся и пойдем уже с новыми силами работать.

Интервью стало частью проекта "Российские истории" - rustories.sber.ru. Так Сбер собирает истории о великих достижениях и подвигах наших современников.

Видео: Piter.TV