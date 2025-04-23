Мигрант пытался нажиться на продаже икон в Раменском, но был задержан

Ранее судимый гражданин из страны ближнего зарубежья успел украсть девять икон из четырех домов Подмосковья.

Мигрант пытался нажиться на продаже икон в Раменском округе, но был задержан российскими правоохранительными органами на территории Московской области. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Согласно предварительным данным, 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья крал предметы искусства из частных домов с февраля 2025 года. Он незаконно проникал внутрь помещения, отжимая оконные рамы ломом. Таким образом, иностранец похитил девять святынь в четырех домах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали его по месту временного проживания в г. Дзержинский. пресс-служба МВД РФ

Во время обыска обнаружены и изъяты семь похищенных икон. По этим предметам назначена экспертиза для установления исторической и художественной ценности. Дополнительно оперативники установили, что злоумышленник ранее был судим за аналогичные преступления. Он пояснил полиции, что часть краденого успел продать через онлайн-сервис объявлений. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования находится сейчас под стражей.

В Липецке задержана подозреваемая в крупном мошенничестве под видом инвестирования.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк