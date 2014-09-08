В Липецке задержана подозреваемая в крупном мошенничестве под видом инвестирования

Подозреваемую нашли в Башкирии, когда она уехала из Липецка и оставила "клиентов" без денег.

Под предлогом большого заработка местная жительница из Липецкой области убеждала земляков вкладывать деньги в ее организацию. Официальный пресс-секретарь МВД Ирина Волк в социальных сетях сообщила о том, что подозреваемая обещала клиентам выплачивать высокие проценты. Согласно предварительным данным от регионального управления российских правоохранительных органов, суммы вкладов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Граждане брали кредиты в банках, после сего несли свои сбережения аферистке. Какое-то время выплаты действительно производились, однако однажды мошенница внезапно уехала из города. Она оставила свыше 60 недовольных клиентов, которые обратились за помощью к оперативникам.

...Установили местонахождение подозреваемой и задержали ее в Башкортостане. В ходе осмотра офиса изъяты документы, банковские карты и другие предметы. пресс-служба МВД РФ

Сейчас в отношении фигурантки расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа