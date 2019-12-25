Задержана девушка, ударившая бутылкой посетительницу магазина на Муринской дороге

Подозреваемая — 22-летняя жительница Петербурга, официально нигде не работающая.

Установлена личность девушки, совершившей нападение на посетительницу алкомаркета на Муринской дороге в Петербурге и нанесшей жертве удар бутылкой по голове, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемая — 22-летняя жительница Петербурга, официально нигде не работающая. Её задержали вечером во вторник неподалёку от дома.

Напомним, инцидент произошёл рано утром 20 апреля. Потерпевшая была госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей лба и рваная рана головы". Женщина была сильно избита, кроме того, преступница похитила её мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы сообщили о том, что в Бокситогорске пьяный мужчина стрелял по прохожим из пневматики. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Около одиннадцати часов вечера в доме 22 по Социалистической улице по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 35-летний мужчина.

Фото: Piter.TV