Посетительница магазина на Муринской дороге получила удар бутылкой в голову

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Утром 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Красногвардейского района получили сигнал о том, что у входа в магазин, расположенный по адресу: дом №16, корпус 1 на Муринской дороге, лежит женщина.

Прибывшие полицейские обнаружили лежащую неподалеку от здания 28-летнюю местную жительницу с серьезными повреждениями головы. Пострадавшую немедленно доставили в медицинское учреждение. Позже выяснилось, что днем ранее в магазине произошел конфликт среди посетителей, закончившийся массовой потасовкой. Во время инцидента одна из участниц бросила пустую бутылку, попав ею непосредственно в голову женщины. Напавшая незамедлительно покинула помещение, скрывшись от очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых и задержание всех причастных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что главу семьи наркосбытчиков из Мурманска изобличили в легализации наркодоходов в Петербурге.

Фото: Piter.TV