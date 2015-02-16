Главу семьи наркосбытчиков из Мурманска изобличили в легализации наркодоходов в Петербурге

Главное следственное управление ГУ МВД РФ возбудило дополнительное уголовное дело по пункту 1 статьи 174.1 УК РФ ("легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Ранее сообщалось, что летом минувшего года на Чистяковской улице в Петербурге сотрудник патрульно-постовой службы задержал 36-летнего мурманчанина вместе с его 27-летней женой. Во время личного обыска у мужчины в кармане курточки обнаружили 29 пакетов, обмотанных изолентой, содержащих подозрительное вещество. Ещё один подобный свёрток находился в личных вещах женщины. Впоследствии в гостиничном номере, где проживали супруги, был найден двойной пакет с таким же содержимым, пишет ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Лабораторный анализ показал, что всё изъятое является синтетическим психостимулятором альфа-ПВП ("соль"). По указанным обстоятельствам возбуждены уголовные дела по статьям 30 часть 3 и 228.1 УК РФ, а сами подозреваемые арестованы.

Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия позволили установить, что обвиняемый реализовал наркотики, принимая оплату в криптовалюте на собственный электронный кошелёк, а затем конвертируя цифровую валюту в наличные деньги, используя банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Главное следственное управление ГУ МВД РФ возбудило дополнительное уголовное дело по пункту 1 статьи 174.1 УК РФ ("легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Подозреваемому мера пресечения в виде заключения под стражу осталась прежней, расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что двое жителей Красносельского района подозреваются в незаконном обороте марихуаны и гашиша.

Фото: Piter.TV