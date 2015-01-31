Двое жителей Красносельского района подозреваются в незаконном обороте марихуаны и гашиша

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и пунктом «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ.

В срезу, 16 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ совместно с коллегами из экономического отдела полиции Красносельского района задержали двоих местных жителей, мужчин 25 и 30 лет, подозреваемых в причастности к незаконным действиям с наркотическими веществами, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска квартиры одного из задержанных, расположенной на улице Партизана Германа, правоохранители нашли и изъяли гашиш общей массой 15,59 граммов, полиэтиленовый пакет с замком-молнией и два аналогичных пакета с растительным веществом зелёного оттенка. Все обнаруженные предметы направлены на проведение экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и пунктом "б" части третьей статьи 228.1 УК РФ.

Один из фигурантов дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Также в ходе осмотра личности второго задержанного, молодого человека 25 лет, полицейскими были обнаружены и изъяты марихуана весом 2,21 грамма и гашиш массой 0,39 грамма. Согласно предварительным выводам следствия, эти вещества были приобретены мужчиной именно у первого задержанного лица.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия в отношении обоих задержанных. Рассматривается возможность возбуждения уголовных дел по каждому выявленному эпизоду преступлений.

Одновременно продолжаются мероприятия по поиску возможных новых фактов противоправной деятельности и лиц, связанных с организованными наркопреступлениями.

Ранее мы сообщили о том, что полиция пресекла деятельность этнической группы карманниц-гастролерш, орудовавшей в Петербурге.

Фото: Piter.TV