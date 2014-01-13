Полиция Петербурга задержала семейную пару наркосбытчиков из Мурманска

За аналогичные преступления, совершенные на территории Мурманска, оба фигуранта уже находятся под подпиской о невыезде.

В Петербурге полицейские задержали семейную пару наркосбытчиков из Мурманска. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 27 июня 2024 года у дома 22 по улице Чистяковской патрульный наряд полиции задержал 35-летнего жителя Мурманска и его 27-летнюю супругу, находившихся в состоянии наркотического опьянения. В кармане куртки мужчины было обнаружено 29 свертков из изоляционной ленты серого цвета с неизвестным веществом. Все изъятое было направлено на экспертизу. Экспертиза показала, что в двух свертках был психостимулятор массой 1,85 грамма. По данному факту следствием полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В номере гостиницы на улице Чистяковской, в которой остановились задержанные, полицейскими в ходе обыска был обнаружен двойной пакет из прозрачного полимерного материала, содержащий кристаллическое вещество белого цвета. Там также был психостимулятор массой 228,9 грамма.

Уже 2 сентября 2024 года было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей.

Также установлено, что за аналогичные преступления, совершенные на территории Мурманска, оба фигуранта уже находятся под подпиской о невыезде.

Ранее владельца наркологической клиники под запрещенными веществами задержали в Петербурге.

Фото: Piter.tv