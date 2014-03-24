Компания сосредоточится на развитии платформы Microsoft Teams.

Корпорация Microsoft прекращает поддержку мессенджера Skype. Уведомления о принятом решении были отправлены пользователям еще в апреле.

Отмечается, что компания сосредоточится на развитии платформы Microsoft Teams. Те, кто пользуются Skype, могут использовать свои данные для входа в бесплатную версию другого мессенджера. Отмечается, что контакты и чаты автоматически переносятся из одного сервиса в другой. Данные в Skype будут храниться до января 2026 года.

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