Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10. Об этом сообщил The Verge.
Логотип и иконки перерисовали в Fluent Design, чтобы сделать операционную систему более современной и органичной. Специалисты с помощью редизайна хотят достичь максимального единообразия.
Fluent Design в 2017 году представили на конференции Microsoft Build. Стиль позволяет сохранить простоту интерфейса и одновременно уйти от плоского дизайна. Основной логотип также изменится и вместо одного цвета появится множество его оттенков.
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Фото: Medium
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