Ее можно будет купить зимой следующего года.

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X. Ранее говорилось о том, что проект получил название Project Scarlett, но это наименование ушло в прошлое.

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Разработчики продемонстрировали модель во время церемонии награждения Game Awards. Консоль внешним видом напоминает персональный компьютер. Она выглядит как башня с решеткой наверху. Гаджет можно будет использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. По словам Фила Спенсера, производительность нового образца в четыре раза превышает возможности Xbox One X. При этом устройство работает гораздо тише предшественника. Вычислительная мощность консоли составит 12 терафлопс (в два раза больше).

Массовый потребитель сможет приобрести ее зимой 2020 года. К консоли будет прилагаться геймпад Xbox Wireless Controller. Внешне он поход на геймпады прошлых поколений. Среди обновлений - кнопка "Share".

Ранее Piter.tv писал о том, что Microsoft выявили плохую квалификацию у российских программистов.

Фото и видео: YouTube/Xbox