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Microsoft выявили плохую квалификацию у российских программистов

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Помимо России проблемы нашли у других европейских стран.

В России 96% IT-специалистов недостаточно квалифицированы. Об этом свидетельствует исследование Microsoft и IDC.

Специалисты установили, что в РФ лишь 3,5 процентов программистов полностью соответствуют требованиям IT-квалификации,  67,8% работников соответствует им посредственно или плохо, а остальная часть - соответствует частично. В дальнейшем ситуация не улучшится и будет только усугубляться, уверены исследователи. 

Помимо России в большое количество неквалифицированных работников в IT нашли в Румынии, Чехии, Венгрии, Греции и Польше.

Видео: YouTube/Aperture

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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