Microsoft выявили плохую квалификацию у российских программистов

Помимо России проблемы нашли у других европейских стран.

В России 96% IT-специалистов недостаточно квалифицированы. Об этом свидетельствует исследование Microsoft и IDC.

Специалисты установили, что в РФ лишь 3,5 процентов программистов полностью соответствуют требованиям IT-квалификации, 67,8% работников соответствует им посредственно или плохо, а остальная часть - соответствует частично. В дальнейшем ситуация не улучшится и будет только усугубляться, уверены исследователи.

Помимо России в большое количество неквалифицированных работников в IT нашли в Румынии, Чехии, Венгрии, Греции и Польше.

Видео: YouTube/Aperture