С 21 апреля Microsoft изменит Office 365

Например, Word обзаведется улучшенным алгоритмом по распознаванию в тексте и антиплагиатом.

Microsoft представила ребрендинг Office 365 и объявила, что с 21 апреля все домашние подписки "офиса" будут иметь название Microsoft 365. Также в подписках появятся новые сервисы и функции.

Пользователи смогут выбрать индивидуальную подписку за $6,99 или семейную (для 6 пользователей) за $9,99. Подписку можно оформить с 21 апреля, но действующие пользователи Office 365 получат доступ к новым функциям уже на этой неделе.

Microsoft 365 добавилось приложение Family Safety, которое поможет обменивать геопозицией, получать уведомление, когда родственники вышли из дома и осуществлять родительский контроль. Для проведения конференций новая функция появится в Microsoft Teams.

Word обзаведется улучшенным алгоритмом по распознаванию в тексте и антиплагиатом. В Excel добавят функцию Money (Деньги( для ведения семейного бюджета.

Очередное обновление Windows 10 ломает интернет-соединение.

Видео: YouTube/ Microsoft 365