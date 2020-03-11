На видео удалось заснять, как вертолет уничтожил бронетехнику с террористами.

Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками в Сирии. Опубликовано видео, которое снято еще три года назад в Пальмире Ролик размещен на YouTube-платформе на канале flacrum.

В рамках военной операции кадры показывают уничтожение танка Т-55, в котором находились террористы. Российский вертолет поразил цель при помощи ракеты с расстояния в 5 500 метров. Снаряд попал в корму башни боевой техники, которая считается наиболее уязвимой частью танка. Скорость Ми-28Н достигала 200 километров в час.

Предположительно, боевикам не удалось уцелеть из-за мощного взрыва. Благодаря видео становится понятно, что Ми-28 можно назвать грозным оружием, которое прошло проверку в реальных боевых условиях.

Ранее в США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач".

Фото и видео: YouTube/flacrum

