Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу. Об этом пишет ТАСС.
Данный терминал прекратил работу в начале апреля из-за снижения пассажиропотока.
В ближайшее время рейсов не планируется, так как международные авиаперевозки Россия возобновит только с первого августа.
Отмечается, что помимо самого терминала на его территории возобновят работу кафе, рестораны и магазине. В травмпункте можно будет сделать экспресс-тест на коронавирус.
Ранее Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все