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Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу
Сегодня, 8:44
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matveyvn

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

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Данный терминал прекратил работу в начале апреля из-за снижения пассажиропотока.

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу. Об этом пишет ТАСС.

Данный терминал прекратил работу в начале апреля из-за снижения пассажиропотока.

В ближайшее время рейсов не планируется, так как международные авиаперевозки Россия возобновит только с первого августа.
Отмечается, что помимо самого терминала на его территории возобновят работу кафе, рестораны и магазине. В травмпункте можно будет сделать экспресс-тест на коронавирус.

Ранее Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение.

Теги: авиасообщение, перелеты, шереметьево
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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