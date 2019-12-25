Данный терминал прекратил работу в начале апреля из-за снижения пассажиропотока.

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу. Об этом пишет ТАСС.

Данный терминал прекратил работу в начале апреля из-за снижения пассажиропотока.

В ближайшее время рейсов не планируется, так как международные авиаперевозки Россия возобновит только с первого августа.

Отмечается, что помимо самого терминала на его территории возобновят работу кафе, рестораны и магазине. В травмпункте можно будет сделать экспресс-тест на коронавирус.

Ранее Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение.